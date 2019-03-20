2019-03-20T13:42:16+03:00
Происшествия

Хотел отомстить: в Новосибирской области мужчина пытался сжечь заживо шесть человек

А все из-за того, что ему не продали спиртное в долг
Татьяна СОЛОВОВА
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Суд вменили сибиряку 9,5 лет колонии строго режима.Суд вменили сибиряку 9,5 лет колонии строго режима.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Суд поставил точку в деле 33-летнего жителя райцентра Болотное, который пытался дом, в котором находилось четверо взрослых с двумя маленькими детьми.

- История произошла вечером 22 мая 2018 года: началось все с того, что продавец отказалась продавать покупателю спиртное в долг, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Мужчина решил отомстить: пришел к двухэтажному деревянному дому, где жила продавец, зашел в подъезд и облил деревянный пол бензином и поджог его, а потом скрылся.

- В тот момент в доме, кроме продавца, находились еще пять человек, в том числе двое маленьких детей. И об этом мужчина знал, - продолжают следователи.

К счастью, никто не пострадал: жильцы дома смогли быстро выбраться из своих квартир. А поджигателя суд приговорил к 9, 5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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