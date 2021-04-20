Появились фото пожара в поселке Юный Ленинец, где сгорели два дома

В поселке Юный Ленинец в Новосибирской области загорелись два дома. Фото: ГУ МЧС по НСО

Вечером, 20 апреля, в поселке Юный Ленинец в Новосибирской области загорелись два дома. Пламя практически полностью уничтожило постройки, но, к счастью, из людей никто не пострадал. На месте работали спецслужбы.

Пожар случился вечером 20 апреля. Фото: ГУ МЧС по НСО

— На момент прибытия первых пожарных расчетов горели два частных дома. Произошло обрушение кровли одного из строений, — сообщили в областном МЧС. — Горящие строения газифицированные, на месте работают сотрудники горгаза, чтобы не допустить осложнения оперативной обстановки.

На месте работали пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО

Сейчас пожарные продолжают работать на месте ЧП. Причину произошедшего установят позже дознаватели МЧС.

Пламя практически полностью уничтожило постройки. Фото: ГУ МЧС по НСО

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО

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