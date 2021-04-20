«Слышны хлопки»: два дома загорелись в поселке Юный Ленинец под Новосибирском

Еще один пожар случился в Новосибирской области вечером 20 апреля. Фото: Кадр из видео

Еще один пожар случился в Новосибирской области вечером 20 апреля. В соцсетях очевидцы сообщают о том, что дом загорелись в поселке Юный Ленинец.

— Охвачены пламенем два частных дома. С места пожара раздается серия хлопков, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик, снятый очевидцами.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что причиной хлопков стало то, что оба загоревшихся дома были газифицированы:

— В 21:25 пожарно-спасательные подразделения выезжали по сообщению о возгорании в доме по адресу квартал Тепличный в поселке Юный Ленинец 30 в Новосибирском районе. На момент прибытия первых пожарных расчетов горели предположительно два частных дома, полностью в огне. Произошло обрушение кровли одного из строений, — пояснили в областном МЧС.

Локализовать возгорание пожарным удалось за 50 минут. К счастью, пламя не успело переброситься на соседние жилые дома. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

— Горящие строения газифицированные, на месте работают сотрудники горгаза. На месте задействованы 20 человек и 5 единиц техники. По предварительным данным, хозяйка одного из горящих домов находится на месте событий, не пострадала. С ее слов и слов соседей, во втором доме никого быть не должно, — добавили в ведомстве.

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Все происходящее засняли на видео очевидцы (подробнее).