В селе Каменка под Новосибирском загорелся частный дом: на месте работают пожарные

В селе Каменка в Новосибирской области вечером 20 апреля загорелся частный дом. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

В селе Каменка в Новосибирской области вечером 20 апреля загорелся частный дом. Все происходящее засняли на видео местные жители.

— Горит двухэтажное деревянное здание, — рассказывают КП-Новосибирск очевидцы произошедшего. — Говорят, что оно вроде как было нежилое.

Пламя практически полностью уничтожило постройку. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

На кадрах ролика видно, что пламя практически полностью уничтожило одну постройку. По словам очевидцев, из-за высокой температуры может загореться также здание, расположенное рядом.

— Рядом расположено производственное здание по изготовлению пластиковых окон, — пояснили очевидцы. — На него прямо столб искр летит.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что спасатели уже работают на месте:

—В 21:11 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании строения по улице Заводская в селе Каменка Новосибирского района. В настоящий момент осуществляется ликвидация пожара. Предварительно горящий дом заброшен, — пояснили в ведомстве.

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