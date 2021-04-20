Появилось видео массового ДТП в Новосибирске, где перевернулась иномарка

Появилось видео массового ДТП, произошедшего в Новосибирске днем 20 апреля. Фото: "АСТ-54"

Появилось видео массового ДТП, произошедшего в Новосибирске днем 20 апреля. Напомним, в центре города, на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской, столкнулись 5 иномарок. Одна из машин завалилась на бок.

— На кадрах видно, что «Мазда» двигалась по выделенной полосе в сторону улицы Фрунзе и на пересечении с улицей Ядринцевской ей в левый борт въехала Toyota Camry, — сообщает паблик «АСТ-54», где был опубликован ролик.

В Госавтоинспекции по Новосибирску сообщали, что авария, к счастью, обошлась без пострадавших. ДТП оформили как происшествие с материальным ущербом.

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К счастью, ДТП обошлось без пострадавших (подробнее).