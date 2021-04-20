В Новосибирске столкнулись 5 иномарок: одна из машин перевернулась на бок

В центре Новосибирска произошло массовое ДТП: столкнулись 5 машин. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 20 апреля, в центре Новосибирска произошло крупное ДТП. Здесь, на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской, столкнулись 5 иномарок. Очевидцы рассказали о происшествии в соцсети.

— Произошло столкновение 5 автомобилей. Среди них — седаны Toyota Camry и Cresta, кроссоверы Toyota Harrier и Highlander. В результате аварии на бок завалился седан Mazda Familia, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что массовая авария обошлась без пострадавших. ДТП оформили как происшествие с материальным ущербом.

Никто из людей, к счастью, не пострадал. Фото: "АСТ-54".

Судя по кадрам, опубликованным в соцсети, автомобили получили весомые повреждения. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. По словам очевидцев, ДТП серьезно затруднило движение в сторону улице Фрунзы.

Машины получили весомые повреждения. Фото: "АСТ-54".

По словам подписчиков паблика, на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской часто происходят аварии. В связи с чем водителям нужно быть предельно внимательными.

— Перекресток с Ядринцевской видал всякое. И это не первый случай удачного страйка. Проскочить от остановки у художественной академии за пешеходный светофор на Доме Быта по полосе для МТС — милое дело. Но, как говорил писатель, не всякая птица, — прокомментировали аварию новосибирцы.

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