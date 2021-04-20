Новосибирское УФАС раскрыло картельный сговор прачечных на 82 миллиона рублей

Новосибирское УФАС выявило картельный сговор среди компаний, занимающихся стиркой белья в больницах. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Новосибирское УФАС выявило картельный сговор среди компаний, занимающихся стиркой белья в больницах. Они нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Три организации заключили антиконкурентное соглашение, что привело к снижению, поддержанию, повышению цен на торгах. Контракты они получали в медучреждениях по всей стране.

— По результатам проведения аукционов сумма контрактов, заключенных участниками картеля, составила 82,7 миллиона рублей, — сообщили в ведомстве. — Предмет торгов (преимущественно): оказание прачечных услуг.

Сейчас материалы дела уже направлены в правоохранительные органы для принятия решения о наличии в действиях ответчиков состава нарушения ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что УФАС нашло нарушения в аукционе на покупку погрузчика для уборки снега в Новосибирске. Его результаты были отменены после жалобы от представителей одной из конкурентных компаний, которая также участвовала в конкурсе на поставку техники. В жалобе говорится, что в результате торгов была приобретена техника, которая не соответствует параметрам, заданным в конкурсной документации, и по повышенной цене.

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