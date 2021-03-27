УФАС нашло нарушения в аукционе на покупку погрузчика.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
УФАС нашло нарушения в аукционе на покупку погрузчика для уборки снега в Новосибирске. Его результаты были отменены после жалобы от представителей одной из конкурентных компаний, которая также участвовала в конкурсе на поставку техники.
— В жалобе говорится, что в результате торгов была приобретена техника, которая не соответствует параметрам, заданным в конкурсной документации, и по повышенной цене. Так, погрузчик универсальный с бортовым поворотом у победителя торгов стоит 4,5 миллионов рублей, хотя его аналог вместе с навесным оборудованием имеет рыночную цену в 3 миллиона рублей, — сообщает издание «Новая Сибирь».
УФАС в своем предписании постановили провести этот аукцион заново.
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