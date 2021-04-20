В Новосибирске суд закрыл нелегальный центр, в котором чуть не сгорели 32 попрошайки

Суд закрыл нелегальный центр для инвалидов в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Новосибирске Дзержинский районный суд по просьбе прокуратуры закрыл организацию «Центр восстановления личности». В феврале 2021 года в этом помещении произошел пожар, на котором чуть не погибли 32 постояльца: все они просили милостыню в метро. После случившегося в помещении прошли проверки, которые выявили нарушения пожарной безопасности.

— 5 февраля 2021 года сотрудники отдела полиции № 5 «Дзержинский» УМВД провели осмотр помещений указанного дома и установили нарушения пожарной безопасности. Таким образом, проживание граждан в нежилом помещении — объекте незавершенного строительства на улице Седова противоречит требованиям жилищного законодательства, а также нарушает права и законные интересы граждан, — говорится в материале, опубликованном на сайте Дзержинского районного суда.

Сотрудники прокуратуры установили, что проживание в центре представляет угрозу для жизни и здоровья инвалидов. В связи с чем представители ведомства обратились в суд с требованием закрыть организацию.

Известно, что суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и запретил деятельность центра. Однако на сегодняшний день, 20 апреля, решение госоргана еще не вступило в законную силу.

Как ранее писала КП-Новосибирск, пожар в центре на улице Седова произошел 5 февраля около 4.40. Сотрудники МЧС не дали огню перейти с пристройки на дом, полностью потушив пламя. Среди 32 жильцов дома в помещении на тот момент было 19 инвалидов. После пожара их дом остался без отопления, людей обогрели в автобусе.

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