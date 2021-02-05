В Новосибирске загорелся дом, где жили 32 попрошайки из переходов

Пожарные не дали огню перейти на дом. Фото: ГУ МЧС по НСО.

ЧП произошло в Дзержинском районе на улице Седова: вспыхнула котельная, которая находилась рядом с двухэтажным кирпичным коттеджем.

В одной комнате спали несколько человек. Фото: ГУ МЧС по НСО.

— Сообщение о возгорании дома поступило 5 февраля около 4.40. Пожарные были на месте через 4 минуты: к их приезду уже горела кровля одноэтажной пристройки из бруса, используемая под котельную. Пожарные не дали огню перейти с пристройки на дом, полностью потушив пламя через 21 минуту после прибытия. Воду подавали из ближайшего пожарного гидранта. Среди 32 жильцов дома было 19 инвалидов. Поскольку в коттедже не было задымления, их не эвакуировали, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Люди жили в условиях, непригодных для граждан с ограниченными возможностями. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Как сообщил КП-Новосибирск источник, в коттедже жили инвалиды, просящие милостыню в переходах метро. После пожара их дом остался без отопления, людей обогрели в автобусе. По информации МЧС, им уже нашли временное пристанище.

— Причины пожара выяснят дознаватели МЧС. Материалы, в том числе по факту нахождения людей с ограниченными возможностями в помещениях и соблюдения требований пожарной безопасности, предъявляемые для объектов социального назначения, будут переданы в правоохранительные органы, прокуратуру и мэрию Новосибирска, — передает пресс-служба МЧС.

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