Стало известно, кто возглавил Совет судей Новосибирской области

Стало известно о назначении нового председателя в Совете судей Новосибирской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Совете судей Новосибирской области избрали нового председателя. Им стал Павел Яковинов. Его утвердили на должность 15 апреля в ходе пятого внеочередного заседания судебного органа.

— Совет судей постановил избрать председателем Яковинова Павла Валерьевича, председателя Бердского городского суда Новосибирской области, — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте областного Совета судей.

Напомним, с 2013 года эту должность занимала Ирина Петрунина: она подала в отставку. Ранее сообщалось об уголовном преследовании судьи — ее подозревали в разглашении гостайны. Известно также, что Совет судей Новосибирской области Петрунина покинула по собственному заявлению.

О новом председателе, Павле Яковинове, известно, что он родился в Бердске в 1977 году. Сибиряк окончил Новосибирскую специальную школу милиции в 1997 году, а спустя 7 лет, в 2004, получил высшее юридическое образование в Томском государственном университете.

В 2014 году по указу президента РФ Яковинов стал председателем Бердского городского суда Новосибирской области.

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