В Новосибирске от коронавируса умерли четыре пенсионера

В Новосибирске умерли еще 4 человека от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 человека. Все умершие — старше 70 лет. Подробности о них рассказали в оперштабе региона.

— За минувшие сутки еще четыре пациента с ранее подтвержденным коронавирусом умерли. Среди них — трое мужчин в возрасте 73 года, 75 лет, 86 лет, а также женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1711 человек, — говорится в официальном сообщении.

В настоящий момент в реанимации находятся 62 человека. Из них 12 пациентов подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

По информации опершатаба, за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 70 сибиряков. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 40 261 человека, в том числе у 2387 детей. При этом известно, что 37 377 жителей региона выздоровели с начала вспышки COVID-19.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области продлят режим повышенной готовности. Ограничительные меры будут действовать до 31 мая 2021 года.

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