В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области продлят ограничительные меры. Согласно последним данным, режим повышенной готовности в регионе будет действовать до 31 мая 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства в понедельник, 19 апреля.

— В Новосибирской области по требования Роспотребнадзора продлят режим повышенной готовности. Ограничительные меры будут действовать до 31 мая 2021 года. Это обсуждалось на оперативном совещании, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что губернатор Андрей Травников поддержал предложение Роспотребнадзора. По словам главы региона, ситуация с коронавирусом в области стабильная, однако обстановка вокруг остается тревожной.

В настоящий момент готовятся документы, необходимые для продления действия ограничительных мер. Окончательное решение будет принято в течение дня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber