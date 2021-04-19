В Новосибирской области из-за паводка перекрыли дорогу

Дорогу перекрыли из-за поднявшихся вод реки Ик. Фото: ТУАД Новосибирской области.
В Искитимском районе разлившаяся река Ик затопила дорогу «Легостаево — Новососедово — Верх-Ики». Из-за паводка движение на участке пришлось приостановить. Об это сообщили в территориальном управлении автодорог Новосибирской области.
— В Искитимском районе ведется строительство моста через реку Ик. На это время оборудован временный объезд. Из-за подъема воды в реке Ик произошло подтопление дороги временного объездного участка. Чтобы обезопасить дорожное движение, объездную дорогу перекрыли и разобрали, — сообщил и.о. начальника ТУАД Новосибирской области Константин Громенко.
Движение возобновят, когда паводок спадет. Фото: ТУАД Новосибирской области.
Участок дороги закрыт с 17 апреля. Движение восстановят, как только паводок закончится.
Строительство моста через реку Ик планируется закончить к октябрю 2021 года. В следующем году ограничение вводить не планируется.
Напомним, ранее в Дзержинском районе Новосибирска из-за паводка затопило пешеходные мостики через реку Каменку.
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