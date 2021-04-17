В Новосибирске затопило пешеходные мосты через реку Каменка

В частном секторе Дзержинского района Новосибирска затопило мостики через реку Каменку. Фото: читатель КП-Новосибирск

В частном секторе Дзержинского района Новосибирска затопило мостики вблизи Ландшафтных переулков через реку Каменку. Река недавно разлилась и теперь короткий и удобный путь выхода к магистралям у людей отрезан.

— Ситуация такая у нас складывается уже не в первый раз. Каждый год по весне аналогичные ситуации происходят, когда река разливается. Эти пешеходные мостики выводят из нашего частного сектора на переулок Седова. Это самый удобный и короткий путь. А сейчас он для нас буквально отрезан, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Сергей. — И при этом людям же нужно как-то продолжать ходить на работу, а детям в школу. Обходные пути, конечно, теоретически есть, но тогда придется делать огромный крюк, а это совсем неудобно.

Люди не могут выйти из частного сектора. Фото: читатель КП-Новосибирск

Сибиряк предполагает, что одной из причин произошедшего могут быть забившиеся мусором коллекторы в районе улицы Волочаевской. Из-за этого уровень воды может подниматься выше обычного.

Сейчас местные жители собирают подписи, чтобы обратиться к администрации района за помощью в решении этой проблемы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что вышедшая из берегов река Тула затопила СНТ «Ложок» в Кировском районе, а в Болотинском районе из-за разлившейся реки Ояш в воде застрял автобус с пассажирами. Вытягивать его пришлось трактору.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Река Тула вышла из берегов и затопила дачи в Кировском районе Новосибирска

Произошедшее засняли на видео очевидцы (подробнее).