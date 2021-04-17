Река Тула вышла из берегов и затопила дачи в Кировском районе Новосибирска

Река Тула в Новосибирске вышла из берегов и затопила СНТ «Ложок». Фото: Кадр из видео

Река Тула в Новосибирске вышла из берегов и затопила СНТ «Ложок» в Кировском районе. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях. Вода уже залила земельные участки и дома.

— На участке реки у моста через улицу Западную лежит поваленное дерево и куча мусора, которую прибило к нему бурным потоком. Это все впадает в Обь. От увиденного просто волосы становятся дыбом, — комментирует автор ролика, появившегося в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэрия предупреждала горожан о том, что в реке Тула поднялся уровень воды. Риск подтопления существует также в СНТ «Рассвет», «Строитель», «Зеленый сад» в Ленинском районе и СНТ «Энергетик-2» в Кировском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В реке Тула поднялся уровень воды: дачные участки может затопить

Под угрозой оказались СНТ в Ленинском и Кировском районах (подробнее).