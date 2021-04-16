На стройке четвертого моста через Обь в Новосибирске подняли гусеничный кран, упавший вместе с рабочим

Гусеничный кран, упавший на стройке четвертого моста в Новосибирске, вернули в нормальное положение. Фото: Кадр из видео

Гусеничный кран, упавший на стройке четвертого моста через Обь в Новосибирске, вернули в нормальное положение. Процесс засняли на видео сами строители.

— Его зацепили тросом за бульдозер и начали потихоньку поднимать, — рассказал КП-Новосибирск автор ролика. — В итоге, окончательно мы его поставили только часам к девяти вечера.

Напомним, инцидент с падением крана произошел вечером в четверг, 15 апреля. В кабине крана в этот момент находился рабочий. Как рассказала КП-Новосибирск главный врач городской скорой медицинской помощи Ирина Большакова, пострадавшего мужчину доставили в больницу с ушибами головы. Сейчас в обстоятельствах произошедшего будет разбираться следственный комитет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске на стройке четвертого моста через Обь опрокинулся кран с рабочим

Пострадавшего мужчину госпитализировали (подробнее).