На стройке четвертого моста через Обь в Новосибирске подняли гусеничный кран, упавший вместе с рабочим

Гусеничный кран, упавший на стройке четвертого моста в Новосибирске, вернули в нормальное положение. Фото: Кадр из видео
Гусеничный кран, упавший на стройке четвертого моста через Обь в Новосибирске, вернули в нормальное положение. Процесс засняли на видео сами строители.
— Его зацепили тросом за бульдозер и начали потихоньку поднимать, — рассказал КП-Новосибирск автор ролика. — В итоге, окончательно мы его поставили только часам к девяти вечера.
Напомним, инцидент с падением крана произошел вечером в четверг, 15 апреля. В кабине крана в этот момент находился рабочий. Как рассказала КП-Новосибирск главный врач городской скорой медицинской помощи Ирина Большакова, пострадавшего мужчину доставили в больницу с ушибами головы. Сейчас в обстоятельствах произошедшего будет разбираться следственный комитет.
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