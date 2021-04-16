В Новосибирске на стройке четвертого моста через Обь опрокинулся кран с рабочим

На стройке четвертого моста перевернулся кран с рабочим. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инцидент произошел на стройке четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Здесь, вечером в четверг, 15 апреля, перевернулся гусеничный кран, в кабине которого находился рабочий. О происшествии КП-Новосибирск рассказала главный врач скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

— Инцидент произошел накануне вечером, примерно в 21:00 на улице Стартовая. На строительной площадке опрокинулся гусеничный кран: в результате происшествия мужчина, находившийся в кабине, получил ушибы головы. Его доставили в 34-ю больницу, — прокомментировала происшествие медик.

В региональном ГУ МВД уточнили, что материалы по случившемуся передали в Следственный комитет Новосибирской области. В ведомстве проведут проверку по факту ЧП.

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