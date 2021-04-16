Полиция возбудила уголовное дело после того, как сибирячка получила травму позвоночника из-за бывшего

Сибиряка, преследовавшего бывшую девушку, вызвали в полицию.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Сибиряка, преследовавшего бывшую девушку, вызвали в полицию. Напомним, о произошедшем девушка рассказала в соцсетях. По ее словам, бывший парень избивал ее, а после расставания начал преследовать и угрожать ей, заставляя вернуться. В частности, девушка писала, что из-за мужчины она получила травму позвоночника. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
— В полицию поступило заявление 31-летней жительницы Октябрьского района по факту нанесения ей телесных повреждений бывшим сожителем. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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