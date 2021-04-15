Сибирячка просит спасти ее от одержимого бывшего: он следит за ней и пишет письма

Полиция проверит информацию о женихе-тиране. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Очередную историю о домашнем насилии и угрозах жительница Новосибирска Злата Ш. рассказала в местном паблике «Инцидент» в социальных сетях.

Девушка после разлуки с парнем, с которым прожила 10 лет вместе, теперь жалуется на то, что он угрожает ей и ее знакомым, требуя вернуться обратно к нему. Причиной расставания, по словам сибирячки, стали побои. Полиция, по ее словам, отказывается возбуждать уголовное дело против тирана.

Сибирячка ушла от сожителя из-за побоев. Фото: vk.com/incident_nsk

— Бывший сожитель преследует, угрожает, пишет письма, просто жизни не дает, страшно выйти из дома. Суть — не давал уйти, угрозами и запугиваниями расправы над моими близкими. Я получила из-за него травмы позвоночника, далее заявление было о побоях, потом еще несколько обращений в полицию. Вчера я написала жалобу в прокуратуру, — рассказала девушка.

Она умоляет правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и остановить одержимого ею парня.

— От девушки поступило заявление в отдел полиции № 6 «Октябрьский», оно принято в работу. Участковыми уполномоченными полиции проводится проверка по данному факту, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

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