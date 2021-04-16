«Потеряла много крови»: под Новосибирском живодер расстрелял собаку

Под Новосибирском неизвестный расстрелял собаку. Фото: стоп-кадр "Пристрой животных Болотное".

В пятницу, 16 апреля, жительница города Болотное нашла на улице Молкомбинат раненую собаку. Окровавленное животное страдало от боли и еле передвигалось. Сибирячка обратилась за помощью к волонтерам.

— Информацию о ЧП получили утром в пятницу. Раненого пса оперативно забрали и отвезли в ветеринарную клинику в Новосибирске. Врачи диагностировали у нее проникающие раны: нашли инородное тело, похожее на пулю. Судя по характеру травм, в нее стреляли в упор, когда она спала. Скорее всего, ее ранили накануне вечером. Она потеряла много крови, — рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта «Дари добро» Маслова Оксана.

По словам зоозащитницы, сейчас врачи борются за жизнь собаки. Оксана отметила, что девушке, которая нашла животное, нужно обратиться в полицию. По мнению сибирячки, живодер, расстрелявший пса, серьезно нарушил закон и должен понести заслуженное наказание.

Напомним, аналогичный случай произошел на днях в Новосибирске. Здесь, на улице Стасова, прохожий нашел окровавленного пса, которого расстрелял неизвестный. К сожалению, врачи не смогли спасти собаку — она умерла.

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