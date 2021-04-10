«Ее использовали вместо мишени»: новосибирские зоозащитники ищут живодера, расстрелявшего собаку

В Новосибирске неизвестный использовал собаку вместо мишени и нашпиговал ее пулями. Фото: "ОЗГ КотоПёс"

В Новосибирске на улице Стасова рядом с домом № 2 прохожий нашел окровавленного пса. Мужчина решил, что собаку сбила машина и сообщил об этом волонтерам. В среду, 7 апреля, зоозащитники доставили животное в клинику, где выяснилось, пес пострадал из-за огнестрельных ранений.

— Врачи сообщили, что тело собаки нашпиговано пулями. Вероятно, ее использовали вместо мишени. У пса диагностировали свежие и застарелые огнестрельные ранения и переломы, — рассказала КП — Новосибирск зоозащитница Татьяна.

По ее словам, животное потеряло много крови и страдало от боли. К сожалению, врачи не смогли спасти собаку — она умерла. Зоозащитница отметила, сейчас животные все чаще страдают от огнестрельных ранений. По словам сибирячки, стрельба по беззащитным кошкам и собакам - популярное развлечение для многих людей. Таким образом они вымещают свою жестокость.

— Они стреляют в животных, а не в человека, потому что боятся ответственности. А так им нравится убивать: они получают удовольствие от этого. В любой момент такие изверги могут переключиться на людей, — добавила Татьяна.

Теперь зоозащитники намерены найти того, кто жестоко расправился с собакой. Огни хотят призвать живодера к ответственности. Всех тех, кому что-либо известно об инциденте, просят сообщить по телефону- 8-923-245-65-46. Анонимность гарантируется.

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