Новосибирская зоозащитница окончательно выиграла суд у цирка-шапито «Золотой дракон»

Новосибирская зоозащитница Елизавета Бражник выиграла суд у цирка «Золотой дракон». Фото: соцсети

Новосибирская зоозащитница Елизавета Бражник выиграла суд у цирка «Золотой дракон». Напомним, эта история началась еще в 2019 году, когда сибирячку возмутил цирк-шапито на площадке около магазина «ИКЕА», ориентированного на экологию, о чем девушка написала в своем инстаграм. После этого «МЕГА» попросила «Золотого дракона» съехать, а циркачи подали на Елизавету в суд.

— Полтора года назад цирк-шапито «Золотой дракон» подал на меня в суд из-за моих высказываний в инстаграме, о том, что животным в железных вагонах жить плохо и такого в Новосибирске хотелось бы избежать, — написала Елизавета Бражник на своей странице в «Фейсбуке». — Цирк утверждал, что мои высказывания в инстараме нанесли ущерб его репутации. Сначала был Арбитражный суд Новосибирской области, потом Седьмой арбитражный суд в Томске.

Суд в Томске сибирячка выиграла, а на днях состоялось еще одно заседание в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в Тюмени, где цирк пытался обжаловать прошлое решение. Однако и в этот раз суд встал на сторону Елизаветы и постановил решения предыдущих судов оставить без изменения, а кассационную жалобу цирка без удовлетворения.

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