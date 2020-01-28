2020-01-28T08:02:50+03:00
Общество

Цирк-шапито подал в суд на новосибирскую зоозащитницу

С женщины просят взыскать 100 тысяч рублей
Надежда РЫЖКИНА
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По словам цирка, из-за протестов сибирячки люди реже покупали билеты. Фото: соцсетиПо словам цирка, из-за протестов сибирячки люди реже покупали билеты. Фото: соцсети
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В Новосибирске цирк-шапито «Золотой дракон» начал судиться с новосибирской зоозащитницей Елизаветой Бражник. Он подал иск в Арбитражный суд области и просит возместить ущерб в размере 100 тысяч рублей. По мнению циркачей, из-за флешмоба сибирячки на представления продано мало билетов. Об этом рассказала сама зоозащитница в своем аккаунте в Инстаграме.

Напомним, в августе 2019 года Елизавета Бражник увидела на парковке возле торгового центра «Мега» шатер и грузовики цирка «Золотой дракон». Соседство шапито и магазина «ИКЕА», ориентированного на экологию, возмутило сибирячку.

— Цирк-шапито — это железные фургоны, в которых леопарды, обезьяны, ламы и собаки проводят большую часть своей жизни. Иногда «гуляют» в маленьких клетках. Всю жизнь они ездят по стране в этих железных фургонах, ведь у них просто нет другого дома, — объяснила Елизавета.

На следующий день она запустила в соцсетях флешмоб с тегом #МЕГАУБЕРИЭТОТЦИРК. Флешмоб подхватили по всей России и даже в других странах. Вскоре администрация «Меги» отказалась от представлений цирка на своей парковке. Но «Золотой дракон» переехал к «Сибирскому моллу». А спустя несколько месяцев вспомнил про женщину, которая выгнала его с насиженного места.

Первое слушание назначено на 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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