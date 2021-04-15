Врачи рассказали о состоянии девочки, которую вытащили из Оби под Димитровским мостом

В спасательной операции участвовали сразу две службы - МЧС и МАСС. Фото: предоставлено муниципальной аварийно-спасательной службой Новосибирска.

Главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи сообщил, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

— Пациентка находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Вчера мы подняли все диагностические службы, чтобы обследовать девочку. У нее обнаружены переломы, черепно-мозговая травма, травматический шок и переохлаждение. Она в сознании, за ее состоянием круглосуточно наблюдают врачи, а также работают психологи, — рассказал КП-Новосибирск главный врач больницы Ростислав Заблоцкий.

Напомним, 14 апреля спасатели на пожарном катере, патрулируя территорию, случайно заметили в воде девочку. Они тут же бросились ребенку на помощь.

— Девочка была в воде без сознания. Ей удалось выжить благодаря тому, что удар об воду смягчил пуховик, в котором она была. После того, как она пришла в себя, выяснилось, что накануне она поругалась со своей мамой, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

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