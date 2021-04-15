Спасатели рассказали, что школьница, спасенная из Оби, пыталась покончить с собой

Девочка, которую спасли из Оби, пыталась покончить с собой. Фото: служба спасения МАСС.

Несовершеннолетнюю жительницу Новосибирска спасли, достав из реки Обь в районе Димитровского моста. Инцидент произошел 14 апреля. В воде ее заметили спасатели. Они тут же бросились ребенку на помощь.

Из воды ее достали пожарные МЧС. Фото: служба спасения МАСС.

— Девочка была в воде без сознания. Видимых повреждений и переломов у нее не оказалось, видимо удар об воду смягчил пуховик, в котором она была. После того, как девушка пришла в себя, выяснилось, что она поругалась со своей мамой и поэтому пошла на отчаянный шаг, — рассказали в службе спасения МАСС,

Пострадавшую передали бригаде «скорой помощи»: ее доставили в 3-ю Городскую больницу.

Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: служба спасения МАСС.

На момент госпитализации состояние девочки было тяжелым: врачи диагностировали ей переохлаждение.

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