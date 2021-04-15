Спасатели рассказали, что школьница, спасенная из Оби, пыталась покончить с собой

Девочка, которую спасли из Оби, пыталась покончить с собой. Фото: служба спасения МАСС.
Несовершеннолетнюю жительницу Новосибирска спасли, достав из реки Обь в районе Димитровского моста. Инцидент произошел 14 апреля. В воде ее заметили спасатели. Они тут же бросились ребенку на помощь.
Из воды ее достали пожарные МЧС. Фото: служба спасения МАСС.
— Девочка была в воде без сознания. Видимых повреждений и переломов у нее не оказалось, видимо удар об воду смягчил пуховик, в котором она была. После того, как девушка пришла в себя, выяснилось, что она поругалась со своей мамой и поэтому пошла на отчаянный шаг, — рассказали в службе спасения МАСС,
Пострадавшую передали бригаде «скорой помощи»: ее доставили в 3-ю Городскую больницу.
Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: служба спасения МАСС.
На момент госпитализации состояние девочки было тяжелым: врачи диагностировали ей переохлаждение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске с Димитровского моста упала 14-летняя девочка
Подросток выжила, ее доставили в больницу с травмами (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер