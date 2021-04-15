В Новосибирске с Димитровского моста упала 14-летняя девочка

В Новосибирске с Димитровского моста упала девочка-подросток.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске с Димитровского моста в Обь упала 14-летняя девочка: она выжила, ее доставили в больницу. Об инциденте, который случился в среду, 14 апреля, КП-Новосибирск рассказала главный врач скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
— Вызов на место ЧП поступил накануне после шести вечера. Девушка 2006 года рождения была жива, ее доставили в 3-ю Городскую больницу: у нее диагностировали переохлаждение, — уточнила врач.
По словам Ирины Большаковой, на момент госпитализации состояние девочки было тяжелым: при падении подросток могла получить серьезные травмы.
Как рассказали КП-Новосибирск в региональном ГУ МЧС, девочку, упавшую с моста, из воды достали спасатели, дежурившие на пожарном катере.
- Пожарные оперативно эвакуировали подростка на берег. Девочке оказали необходимую помощь, в том числе согрели в теплом помещении. После этого передали несовершеннолетнюю бригаде медиков, - добавили в ведомстве.
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