В Новосибирске могут перенести детскую площадку в Тимирязевском сквере, которая каждую весну превращается в озеро

Заельцовский парк снова превратился в озеро. Фото: "Сводка по району. Заельцовка".

В четверг, 15 апреля, новосибирцы опубликовали в соцсети затопленную детскую площадку в Тимирязевском сквере. Такая ситуация наблюдается там не первый год — каждую весну это место возле жилых домов превращается в озеро. В связи с чем в мэрии Новосибирска планируют перенести детскую площадку из сквера в другое место.

— В силу естественного низменного ландшафта на этом участке из-за осадков образуется водоем. Две недели назад силами администрации района участки вокруг парка были вскрыты от снега по улице Дачной и Перевозчикова, тротуары были почищены ответственным ДЭУ. Власти прорабатывают вопрос о переносе детской площадки в другое место, — сообщили в администрации.

Отметим, для многих новосибирцев водоем, который появляется в сквере каждую весну, стал местной достопримечательностью. Глубокая лужа манит ребятню: они сооружают самодельные плоты и плавают по ней. Кроме того, озеро полюбилось пернатым: к концу апреля сюда прилетают утки-кряквы, а в мае под окнами пятиэтажек можно заметить выводок утят. Поэтому то, что многие горожане в восторге от этого места, неудивительно.

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