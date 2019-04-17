2019-04-17T20:19:56+03:00
Общество

На маленьком плоту: детей, играющих в моряков, пришлось спасать из огромной лужи

Но взрослые не ругаются, а даже немного завидуют ребятне, которая не боится намочить ноги в Новосибирске [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Каждый год возле пятиэтажек в Тимирязевском сквере Новосибирска образуется лужа-озеро.Каждый год возле пятиэтажек в Тимирязевском сквере Новосибирска образуется лужа-озеро.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Детская площадка в Тимирязевском сквере Новосибирска каждую весну превращается в озеро. Качели, лавочки, карусели, которые находятся в низине, топит талый снег. Глубина лужи-гиганта — по колено взрослому человеку. Но никто не спешит ругать коммунальщиков. Наоборот! Родители радуются, что дети отрываются от телефонов и бегут гулять. Главная забава — самодельный плот, на котором ребятня каждый день переплывает «озеро».

Лужа моей мечты: дети на плотах устраивают заплывы во дворе в Новосибирске.Даба ДАБАЕВ

Иногда бывают казусы. Вот, на днях «моряки» застряли прямо на середине лужи. Оказалось, двое мальчишек уплыли на плоту без весел. О том, как будут причаливать к берегу обратно, юные федоры конюховы не подумали: не взяли с собой ни спасательных кругов, ни рации… В итоге, чтобы плот не постигла судьба Титаника, пришлось кричать о помощи на весь двор.

Иногда "моряков" приходится спасать. Фото: Даба ДАБАЕВ

Иногда "моряков" приходится спасать.Фото: Даба ДАБАЕВ

Роль МЧС успешно сыграл сосед. А очевидцы выложили видео «спасательной операции» в Сеть. Случай не оставил равнодушными пользователей соцсетей. Народ строчит комментарии, ностальгируя по лужам и промокшим сапогам:

— Нас так тоже дядька-сосед спасал в этом море. Было это 30 лет назад.

— Счастливое детство!

— Эх, сколько раз там ноги были промочены…

— Мы там все детство плоты строили.

— Палку-толкалку надо было с собой брать!

— Любимое озеро…

Для детей - это один из самых лучших дворов Новосибирска. Фото: Даба ДАБАЕВ

Для детей - это один из самых лучших дворов Новосибирска.Фото: Даба ДАБАЕВ

В общем, никогда еще лужа не слышала столько комплиментов от человека. Кстати, полюбилась она не только людям. Ближе к концу апреля на нее прилетают утки-кряквы, похоже, они тоже уверены, что перед ними озеро. А уже в мае под окнами пятиэтажек можно увидеть выводок утят. Не ровен час к луже повадятся и рыбаки со спиннингами, очень уж нравится всем это место…

А вы завидуете этому мальчишке? Фото: Виктория МИНАЕВА

А вы завидуете этому мальчишке?Фото: Виктория МИНАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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