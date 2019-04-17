На маленьком плоту: детей, играющих в моряков, пришлось спасать из огромной лужи

Детская площадка в Тимирязевском сквере Новосибирска каждую весну превращается в озеро. Качели, лавочки, карусели, которые находятся в низине, топит талый снег. Глубина лужи-гиганта — по колено взрослому человеку. Но никто не спешит ругать коммунальщиков. Наоборот! Родители радуются, что дети отрываются от телефонов и бегут гулять. Главная забава — самодельный плот, на котором ребятня каждый день переплывает «озеро».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703811" frameborder="0"></iframe> Лужа моей мечты: дети на плотах устраивают заплывы во дворе в Новосибирске.Даба ДАБАЕВ

Иногда бывают казусы. Вот, на днях «моряки» застряли прямо на середине лужи. Оказалось, двое мальчишек уплыли на плоту без весел. О том, как будут причаливать к берегу обратно, юные федоры конюховы не подумали: не взяли с собой ни спасательных кругов, ни рации… В итоге, чтобы плот не постигла судьба Титаника, пришлось кричать о помощи на весь двор.

Иногда "моряков" приходится спасать.Фото: Даба ДАБАЕВ

Роль МЧС успешно сыграл сосед. А очевидцы выложили видео «спасательной операции» в Сеть. Случай не оставил равнодушными пользователей соцсетей. Народ строчит комментарии, ностальгируя по лужам и промокшим сапогам:

— Нас так тоже дядька-сосед спасал в этом море. Было это 30 лет назад.

— Счастливое детство!

— Эх, сколько раз там ноги были промочены…

— Мы там все детство плоты строили.

— Палку-толкалку надо было с собой брать!

— Любимое озеро…

Для детей - это один из самых лучших дворов Новосибирска.Фото: Даба ДАБАЕВ

В общем, никогда еще лужа не слышала столько комплиментов от человека. Кстати, полюбилась она не только людям. Ближе к концу апреля на нее прилетают утки-кряквы, похоже, они тоже уверены, что перед ними озеро. А уже в мае под окнами пятиэтажек можно увидеть выводок утят. Не ровен час к луже повадятся и рыбаки со спиннингами, очень уж нравится всем это место…