Магия цифр: по примеру рэпера Моргенштерна новосибирскому фонду перевели 777 и 888 тысяч рублей на детей-сирот

Сирота Алексей и его наставник Максим. Фото: предоставлено фондом "Солнечный город".

Сегодня, 14 апреля, новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город» рассказал о новых рекордных пожертвованиях в помощь проекту «Наставничество».

Напомним, в минувшие выходные популярный рэпер Алишер Моргенштерн перевел в «День заботы» 666 тысяч рублей на счет фонда. Эта сумма вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Многие увидели в ней «дьявольские цифры», а фонд «Солнечный город» от всей души поблагодарил звезду и отметил, что это было самое крупное пожертвование за всю историю организации.

И вот рекорд Моргенштерна оказался побит.

— Известный адвокат Эдуард Сыртланов из Татарстнана от себя и сотрудников наркологического центра принес в благотворительный фонд «Наши дети» 777 777 рублей. А международная сетевая компания, которая родом из Новосибирска, перевела 888 888 рублей, — сообщили в фонде «Солнечный город».

В организации отмечают, что несмотря на крупные переводы, основную роль в общей сумме играют микропожертвования. Шесть лет назад акция начиналась с пожертвования в 150 рублей — стоимости чашки кофе. А в этом году самые популярные размеры переводов — 300 и 1000 рублей. По статистике фонда, самыми отзывчивыми можно назвать города Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Уфа и Екатеринбург.

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