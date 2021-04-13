«Ушел в гараж и исчез»: в Новосибирске пропал 45-летний мужчина

В Новосибирске ищут 45-летнего мужчину, который загадочно исчез. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск"/ "Вконтакте".

В Новосибирске разыскивают 45-летнего Макаренко Александра Анатольевича. О местонахождении сибиряка неизвестно с 10 апреля. Ориентировку на пропавшего опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— В день пропажи должен был из гаража приехать домой к маме: в гараже его нет, у мамы не появился. В понедельник, 12 апреля, не вышел на работу. Друзья, родные и близкие ничего не знают о его местонахождении. Телефон с момента пропажи не в сети. Эта вся информация, которой располагаем на данный момент, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Также волонтеры сообщили приметы пропавшего новосибирца. Его рост — 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-коричневые волосы и карие глаза.

В день исчезновения предположительно был одет в серую куртку, коричневые джинсы и черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

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