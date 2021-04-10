«Ушел от родственников и исчез»: в Новосибирской области пропал 28-летний парень

В Новосибирской области ищут 28-летнего парня, который пропал после похода в гости. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

В Новосибирской области разыскивают 28-летнего Ошлыкова Павла Олеговича. О местонахождении жителя села Черепаново ничего не известно с октября 2020 года. Сибиряк пропадал и раньше, поэтому близкие парня не сразу забили тревогу. Информацию о пропавшем опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Мужчина был у родственников: вышел из гостей и домой больше не вернулся. Он уже пропадал в 2019 году. Как выяснилось позже, заблудился. Через некоторое время вышел из леса на лай собак. Для мужчины ситуация, когда он по несколько дней отсутствует дома, типичная. Поэтому родственники не сразу забеспокоились. К нам заявка пришла несколько дней назад. Мы получили все необходимые данные и разрешения и разместили ориентировку в сети. Пока больше ничем помочь не можем, — рассказала КП — Новосибирск руководитель отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Волонтеры также сообщили приметы пропавшего. Мужчина невысокого роста — 165 сантиметров и худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и серые глаза.

На момент исчезновения сибиряк был одет в шапку и куртку серого цвета, джинсы и сапоги.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении парня, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.