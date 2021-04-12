Виталий Манев был назначен управляющим делами губернатора Новосибирской области

Виталий Манев был назначен управляющим делами губернатора и правительства Новосибирской области. Фото: Кадр из видео\IQ Protocol\https://www.youtube.com/

Виталий Манев был назначен управляющим делами губернатора и правительства Новосибирской области. Об этом сообщил сам Андрей Травников во время оперативного совещания сегодня, 12 апреля.

— Многие из вас его знают, теперь у Виталия Геннадьевича большое хозяйство. Поэтому просьба каждому из вас оказывать содействие в его работе, — заключил губернатор.

Непосредственное назначение Виталия Манева на эту должность состоялось 6 апреля. Ранее этот пост занимал Вадим Бобырь, однако он ушел в отставку.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что свой пост покинул полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Его назначили на должность исполняющего обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания.

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