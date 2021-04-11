Пожар на улице Нарвской в Новосибирске: спасатели проложили линию с водой к горящему дому

Пожарные ликвидировали открытое горение. Фото: Евгений Кочкин.
Сообщение о пожаре на улице Нарвской в Первомайском районе поступило на пульт дежурного в 16.36 часов по местному времени. Очевидцы сообщали, что огнем охвачены два дома и есть риск, что пламя перекинется на соседнее строение. Пожарные изо всех сил старались не допустить масштабного распространения трагедии.
— Для бесперебойной подачи воды пожарные проложили магистральные линии на расстоянии 250 метров до ближайших пожарных гидрантов. Чуть менее часа потребовалась для ликвидации открытого горения. Площадь и причина пожара будут установлены дознавателями МЧС России. По уточненным данным, в результате происшествия огнем поврежден дом переменной этажности на двух хозяев. Информации о пострадавших не поступало, — сообщили в пресс-службе МЧС региона.
В ведомстве уточнили, что изначально передавали информацию, что полыхают два дома, но оказалось, что это один дом разной этажности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер