Пожарные спасают от огня три дома в Первомайском районе Новосибирска

Пламя уже готово переброситься на третий дом. Фото: vk.com/pervomaika_54
О крупном пожаре сообщили подписчики в социальной сети в группе «Подслушано Первомайка». Очевидцы утверждают, что горит частный дом. Клубы черного дыма видны за несколько километров от места ЧП.
— На месте работают пожарные и скорая помощь. Огонь уже перекинулся на второй дом, — сообщают подписчики группы.
В пресс-службе МЧС подтвердили, что пожарные борются с огнем на улице Нарвская.
— В течение шести минут пожарные расчеты прибыли на место вызова. В это время горело два частных дома, происходил переход огня на третий. Одновременно с тушением сотрудники МЧС осуществляют защиту соседних строений, — сообщили в ведомстве.
Информация о пострадавших и погибших на данный момент уточняется.
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