Пожарные спасают от огня три дома в Первомайском районе Новосибирска

Пламя уже готово переброситься на третий дом. Фото: vk.com/pervomaika_54

О крупном пожаре сообщили подписчики в социальной сети в группе «Подслушано Первомайка». Очевидцы утверждают, что горит частный дом. Клубы черного дыма видны за несколько километров от места ЧП.

— На месте работают пожарные и скорая помощь. Огонь уже перекинулся на второй дом, — сообщают подписчики группы.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что пожарные борются с огнем на улице Нарвская.

— В течение шести минут пожарные расчеты прибыли на место вызова. В это время горело два частных дома, происходил переход огня на третий. Одновременно с тушением сотрудники МЧС осуществляют защиту соседних строений, — сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших и погибших на данный момент уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.