Под Новосибирском рыбак на машине провалился под лед

Рыбак на машине ушел под лед под Новосибирском. Фото: "Рыбалка в Новосибирске".

Инцидент произошел в Ордынском районе Новосибирской области. Здесь машина рыбака провалилась под лед: сам мужчина не утонул, так как забрался на крышу легковушки. Его сфотографировали очевидцы и выложили в соцсети.

— Ордынка, переправа — онлайн, — подписал автор снимок, опубликованный в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Комментаторы поста уверены, рыбак сам виноват в инциденте, ведь сейчас находится на льду – опасно.

— Первый пошел!

— Слабоумие, отвага, голод, что движет вами? Выходить на лед, весной в плюсовую температуру? — недоумевают подписчики группы.

Некоторых из них снимок мужчины, стоящего на крыше машины, позабавил.

— Я плыву на «НИВЕ», как на бригантине! По седым Ордынским морям!

В региональном ГУ МЧС пока никак не прокомментировали ситуацию. Напомним, в конце марта в Новосибирской области закрыли все ледовые переправы. Причиной тому стало образование трещин, частичное разрушение съездов и выездов по берегам, а также выход воды на лед из-за повышения температуры воздуха. Сотрудники МЧС предупреждали граждан о том, выезжать на лед запрещено, так как это опасно для жизни. Кроме того, нарушителей запретов обещали штрафовать.

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