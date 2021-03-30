«Из трещин сочится вода»: в Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

В Новосибирской области запретили ездить по ледовым переправам. Фото: МЧС по НСО

В Ордынском районе Новосибирской области закрыли еще ледовую переправу «Спирино-Чингис». Ранее было прекращено движение по ледовой переправе «»Ордынское-Нижнекаменка».

— Причиной тому стало образование трещин, частичное разрушение съездов и выездов по берегам, а также выход воды на лед из-за повышения температуры воздуха, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Напомним, что движение по двум ледовым переправам «Ордынское — Нижнекаменка» и «Спирино — Чингисы» было открыто в январе.

Специалисты чрезвычайного ведомства призывают граждан ни в коем случае не выезжать на лед. Это опасно для жизни, а те, кто все-таки попытается проехать по ледовой переправе, могут оштрафовать.

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