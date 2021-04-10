Новосибирскстат рассказал, какие продукты подорожали в области за месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В марте 2021 года в Новосибирской области взлетели цены на ряд продуктов. В среднем, в сравнении с февралем, стоимость продовольственных товаров увеличилась на 0,4%. Актуальные данные опубликовал Новосибирскстат.

— Подорожала мясная продукция. Так, цена на кулинарные изделия из птицы увеличились на 6,4%, сосиски, сардельки подорожали на 5,8%, мясные консервы — 3,9%, баранина, пельмени, манты — 3,8%, мясной фарш — 3,6%, куры — 3,5%, окорочка — 3,2%, мясо индейки — 2,1%. При этом на 5,5% снизились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, — уточнили статистики.

Существенно подорожали куриные яйца — на 7,2%, рыбные деликатесы — на 6,4%, а также оливковое масло — на 8,3%. Заметно выросли в цене и овощи: подорожал картофель — на 24,6%, свекла — на 18,1%, морковь — на 13,1% и капуста — на 9,7%. Кроме того, увеличилась стоимость груш – на 6,4%, чеснока – на 5,8%, а также яблок – на 3,1%.

Теперь придется больше платить за сахар, вермишель, сливочное и подсолнечное масла, манку, овсяные хлопья, лососевую икру, шоколад и пряники. Ряд этих продуктов вырос в цене на 2,1-4,5%.

При этом, по данным Новосибирскстата, часть продовольствия в марте напротив подешевела. Так, цены снизились на шлифованный рис, рыбные консервы, йогурты, нежирный творог, черный чай в пакетиках, фруктовые соки и плавленые сыры. Их стоимость уменьшилась на 2-7,2%.

Также упали в цене некоторые овощи и фрукты. По данным статистиков, подешевели огурцы — на 43,9% и свежие помидоры — на 2,4%. Кроме того, в цене снизились апельсины — на 7,2% и бананы — на 3,6%.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске выросла стоимость минимального продуктового набора. Так, в марте 2021 года она составила 4818,46 рубля. В сравнении с предыдущим месяцем цена повысилась на 2,8%, а с начала года — на 7,3%.

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