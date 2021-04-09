В Росстате рассказали, сколько стоит минимальный продуктовый набор в Новосибирской области

В Новосибирскстате рассказали, какова стоимость минимального набора продуктов питания в регионе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирскстате рассказали, какова стоимость минимального набора продуктов питания в регионе. В Сибирском федеральном округе Новосибирская область оказалась в числе регионов со средней по стоимости «продуктовой корзиной».

— Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов страны нормы потребления, — пояснили в ведомстве. — В Новосибирской области стоимость набора продуктов в расчете на месяц в марте 2021 года составила 4818,46 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,8%, а с начала года — на 7,3%.

В наборе 27,% составляют хлеб, крупы и макаронные изделия, 19,6% — молочные продукты, 19,1% — мясо и мясопродукты, 5,4% — жиры, 4,2% — рыба, 3,4% — соли и специи, 2,4% -яйца, 2,2% — сахар и кондитерские изделия.

В Сибирском федеральном округе самая высокая стоимость условного минимального набора продуктов оказалась в Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области. А самая низкая — в Алтайском крае, Томской и Омской области.

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