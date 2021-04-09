Новосибирские следователи прокомментировали нападение двух сибиряков с битой на полицейский участок

В Новосибирской области двое мужчин с битой напали на полицейских. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В областном следственном комитете прокомментировали нападение двух сибиряков с битой на полицейских. Напомним, ЧП произошло 2 апреля, в Баганском районе.

— По версии следствия, два приятеля в состоянии алкогольного опьянения пришли в местное отделение полиции «Баганское» с металлической битой. Далее они попросили сотрудников дежурной части пригласить одного из коллег для беседы, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — Один из сотрудников отдела сделал сибирякам замечание из-за нахождения в общественном месте в нетрезвом виде. Недовольный этим замечанием 29-летний сибиряк выхватил из рук спутника биту и стал угрожать полицейскому. Его 23-летний спутник хотел было присоединиться к приятелю, однако заметившее происходящее коллеги правоохранителя, остановили мужчин.

Сейчас следователи уже опросили свидетелей, изъяли записи с камеры видеонаблюдения. В отношении сибиряков было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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