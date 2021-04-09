В Новосибирской области сельчане с битой напали на полицейский участок

Жители села с битой выясняли отношения в отделе полиции.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Инцидент с участием полицейских произошел в Баганском отделе полиции Новосибирской области. Двое пьяных местных жителей, вооружившись металлической битой, пришли к одному из оперативников. Мужчин остановили в дежурной части. В разгар конфликта в ситуацию вмешался временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции. Гнев разъяренных посетителей обрушился именно на него.
— В ответ на замечания двое мужчин применили насилие в отношении капитана полиции, находящегося при исполнении должных обязанностей. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, — сообщил КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.
Руководитель отдела получил травмы, неопасные для жизни и здоровья. Расследование преступления находится на личном контроле прокурора Баганского района.
Напомни, в этом же отделе полиции оперуполномоченный уголовного розыска, по версии следствия, накануне пытал задержанного многодетного отца, выбивая из него признание в краже теленка.
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