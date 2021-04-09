Появилось видео пожара в Новосибирске, на котором погиб мужчина

Огонь полностью охватил здание. Площадь возгорания составила 144 квадрата. Фото: стоп-кадр.

Появились кадры с места крупного пожара, который произошел на улице Титова в Новосибирске. Здесь, в ночь на пятницу, 9 апреля, вспыхнул нежилой двухэтажный дом. Очевидцы выложили видео с места ЧП в соцсети.

На кадрах, опубликованных в группе «АСТ — 54» видно, что огонь полностью охватил здание: в любой момент он мог перекинуться на соседние здания. На месте работали пожарные расчеты, которые не допустили распространения пламени.

Как ранее сообщали в региональном ГУ МЧС, площадь пожара составила 144 квадрата. Огонь тушили 29 человек и 6 единиц техники. До пяти утра спасатели проливали и разбирали обгоревшие конструкции.

В ходе тушения пожара в одной из комнат дома нашли тело мужчины. В настоящий момент личность погибшего устанавливают следователи. Что спровоцировало крупное возгорание, предстоит выяснить специалистам.

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