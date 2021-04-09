«Тело нашли в комнате»: в Новосибирске на пожаре в частном доме погиб мужчина

В Новосибирске на пожаре в нежилом доме погиб мужчины. Его личность установят следователи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на пятницу, 9 апреля, в Ленинском районе Новосибирска произошел крупный пожар. Здесь, на улице Титова, сгорел нежилой двухэтажный дом. На месте ЧП работали пожарные расчеты.

— Сигнал о возгорании поступил в 01:10. В момент прибытия пожарных подразделений открытым огнем горело двухэтажное строение и гараж. Был риск, что огонь перекинется на соседние жилые дома. Сотрудники МЧС обеспечили подачу воды от ближайших пожарных гидрантов. В течение часа пожарным удалось локализовать пламя, не дав ему перейти на соседние дома. Еще 13 минут ликвидировали открытое горение. Общая площадь пожара составила 144 кв.м, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, огонь тушили 29 человек и 6 единиц техники. До пяти утра спасатели проливали и разбирали обгоревшие конструкции.

По данным СК РФ по Новосибирской области, в ходе тушения пожара в одной из комнат нашли тело мужчины. Следователям и дознавателям МЧС предстоит установить личность погибшего и причину смерти. Кроме того, специалисты выяснят, из-за чего случилось крупное возгорание.

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