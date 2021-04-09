«Схватила его за руку»: под Новосибирском агрессивная собака укусила 4-летнего мальчика

Собака напала на ребенка под Новосибирском. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В селе Мамоново Новосибирской области агрессивный пес напал на 4-летнего мальчика. Инцидент произошел в среду, 7 апреля. О случившемся КП — Новосибирск рассказала бабушка пострадавшего ребенка.

— Дочка в сад его катила на санках. Неожиданно псина выскочила и схватила его за руку. Хорошо хоть не в лицо кинулась, и соседка как раз выходила, помогла отогнать. В поликлинику пришлось ехать обрабатывать рану и укол ставить, — поделилась женщина.

По словам сибирячки, мальчик легко отделался: на руке остались синяк и ссадина. Однако малыш очень испугался: после случившегося у него сильный стресс.

Женщина рассказала, собака, напавшая на внука, оказалась домашней. Хозяин заявил, что животное случайно отвязалось. Однако, как рассказала женщина, этот пес часто бегает сам по себе.

Отметим, хозяин несет ответственность за содержание животного. По закону ему грозит наказание по статье 151 ГК РФ. Владельцу пса предстоит возместить компенсацию вреда потерпевшим, в случае, если они обратятся с заявлением в полицию.

Ранее КП - Новосибирск писала, что в селе Маслянино на женщину дважды напала агрессивная собака. По словам сибирячки, животное несколько раз укусило ее за ногу.

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