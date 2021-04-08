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Общество8 апреля 2021 5:05

Под Новосибирском на женщину дважды напала агрессивная собака

По словам сибирячки, животное несколько раз укусило ее за ногу
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Под Новосибирском на женщину дважды напала бродячая собака.

Под Новосибирском на женщину дважды напала бродячая собака.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница поселка Маслянино под Новосибирском рассказала, что ее несколько раз укусила агрессивная собака. Об инциденте сибирячка написала в соцсети.

— По улице Ситникова хожу с детьми в сад и в школу. Уже 2 раза меня укусила собака за ногу. Хочется как-то решить этот вопрос, — поделилась женщина в группе «Подслушано в Маслянино».

Женщина боится, что в следующий раз животное может напасть на ребенка.

Комментаторы поста предложили пострадавшей обратиться к участковому. При этом многие отметили, нападения собак участились из-за закона, который запрещает отстрел бездомных псов.

— Законы надо менять, животных у нас защищают, людей нет, — уверены подписчики группы.

Отметим, если собака домашняя, ответственность за нее несет хозяин. Ему грозит наказание по статье 151 ГК РФ: владельцу агрессивного пса придется возместить компенсацию морального вреда потерпевшей. Если собака бездомная, разбираться в ЧП должна местная администрация, которая контролирует отлов и содержание бродячих животных.

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