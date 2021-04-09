Следователи возбудили уголовное дело после пыток многодетного отца в отделе полиции в Новосибирской области

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения полицейским своих должностных полномочий. Напомним, что «Комсомолка» писала, что правоохранителя подозревают в пытках электрошокером многодетного отца.
— Когда мужчина давал показания, то полицейский применил к нему электрошокер. На следующий день после происшествия потерпевший обратился к сотрудникам Следственного комитета России, — сообщает региональный следственный комитет.
Сибиряк прошел судмедэкспертизу и его слова подтвердились.
Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и собрать все доказательства.
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