Следователи возбудили уголовное дело после пыток многодетного отца в отделе полиции в Новосибирской области

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения полицейским своих должностных полномочий. Напомним, что «Комсомолка» писала, что правоохранителя подозревают в пытках электрошокером многодетного отца.

— Когда мужчина давал показания, то полицейский применил к нему электрошокер. На следующий день после происшествия потерпевший обратился к сотрудникам Следственного комитета России, — сообщает региональный следственный комитет.

Сибиряк прошел судмедэкспертизу и его слова подтвердились.

Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и собрать все доказательства.

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