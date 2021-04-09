В Новосибирске загорелся трамвай: эвакуировали 50 пассажиров

Произошло короткое замыкание. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске сегодня утром 9 апреля на улице Котовского загорелся трамвай. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Произошло короткое замыкание проводки без последующего горения тягового двигателя. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. Их было 50 человек. Никто не пострадал, — сообщили в региональном МЧС.

Возгорание попало в объективы фотокамер и социальные сети. На кадрах видно, что дым идет от электропроводов.

Напомним, что сегодня ночью сгорел двухэтажный нежилой дом на улице Титова в Ленинском районе. По данным СК РФ в одной из комнат было обнаружено тело мужчины. Сейчас следователи устанавливают личность погибшего.

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