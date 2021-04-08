Новосибирца будут судить за взятку в 100 тысяч рублей чиновнику мэрии

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, давшего взятку чиновнику из мэрии. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, давшего взятку чиновнику из мэрии.

— По данным следствия, весной 2019 года собственник земельных участков в Дзержинском районе Новосибирска, через посредника — директора коммерческой организации, предложил начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска получить от него взятку в размере 700 тысяч рублей за то, чтобы незаконно решить вопрос об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова города Новосибирска, на что работник мэрии согласился, — пояснили в областном Следственном комитете.

Чиновник подготовил необходимые документы, согласовал и отдал на утверждение проекты постановлений о размещении участка. Хотя ранее заявления собственников участков были возвращены управлением по земельным ресурсам мэрии заявителям без исполнения из-за отсутствия проекта межевания, в получении которого заявителям также было отказано департаментом строительства и архитектуры.

Постановления «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова» были вынесены в мае 2019 года. А в июне 2019 года директор коммерческой организации передал начальнику управления 100 тысяч рублей в качестве части взятки от общей суммы 700 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Новосибирской области. Мужчину обвиняют в посредничестве во взяточничестве за совершение незаконных действий в крупном размере по статье 291.1 УК РФ. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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