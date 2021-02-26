Экс-чиновник мэрии Новосибирска попался на взятке в 700 тысяч рублей

Следственный комитет передал дело экс-чиновника в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нечистого на руку новосибирского чиновника удалось вычислить оперативникам ФСБ: правоохранители готовятся передать в суд дело бывшего начальника управления нормативно-правовой работы.

— Вторым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска, обвиняемого в получении взятки через посредника в крупном размере, — прокомментировала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По данным следствия, весной 2019 года собственник земельных участков на территории Дзержинского района через посредника — директора коммерческой организации — предложил чиновнику взятку в размере 700 тысяч рублей за незаконное утверждение схемы участка земли на кадастровом плане. Работник мэрии согласился.

— В июне 2019 года за совершение незаконных действий обвиняемый получил от посредника денежные средства в размере 100 тысяч рублей в качестве части взятки от общей суммы 700 тысяч рублей, — добавляют в СК.

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