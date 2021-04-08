Власти прокомментировали сообщения о минированиях в новосибирских судах и аэропорту

Сообщения о минированиях поступили в разные объекты города. Фото: Вадим Алексеев\Михаил Докукин

В антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировали массовые минирования, которые начались в городе сегодня, 8 апреля. Сейчас по данному факту проводится проверка.

— Сегодня, 8 апреля 2021 года, на электронную почту поступили сообщения о минировании зданий судов, среднеобразовательных и дошкольных учреждений, а также аэропорта, — пояснили в пресс-службе Правительства региона. — В соответствии с нормами закона, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств.

Сейчас правоохранители устанавливают отправителей данных сообщений. В антитеррористической комиссии также попросили людей сохранять спокойствие и сообщили, что ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

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